Os 'Mundos Inmóviles Derrumbándose' de Nacho Vegas conquistan o Pazo da Cultura

Concerto de Nacho Vegas no Ciclo Voices © Mónica Patxot

O Pazo da Cultura de Pontevedra viviu este venres o seu primeiro gran concerto do ano, co espectáculo ofrecido por Nacho Vegas dentro do Ciclo Voices.

O público que rozaba o cheo no auditorio pontevedrés puido gozar do cantautor asturiano, con máis de dúas décadas de traxectoria que lle levaron a ser toda unha referencia no panorama nacional.

Nacho Vegas presentaba en Pontevedra o seu último traballo, titulado 'Mundos inmóviles derrumbándose', un disco que segundo a promoción do propio concerto, xorde non como un álbum de madurez, senón como un álbum de plenitude porque conta con todos os elemtos que fixeron importante o músico, como son "a pluma afiada, a introspección, a aguerrida crítica social, o íntimo e confesional, e esas melodías que se instalan no oínte desde a primeira escoita".

Cunha nova banda ao seu lado, o cantautor conectou co público desde a súa música sincera e apoiada na realidade social, todo desde un estilo moi persoal que chegou ao longo de todos estes anos a varias xeracións.

O Ciclo Voices ten pendente aínda para este ano 2023 o concerto do músico italiano Mahmood, aprazado o pasado ano a pedimento do artista e posposto a unha data aínda por confirmar.