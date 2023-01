Revenidas estrea o seu cartel para 2023 cos únicos concertos de Ska-P e Zoo en Galicia

Zoo, en concerto © Festival Revenidas

Ska-P e Zoo, dúas das bandas de referencia da escena alternativa nacional, ofrecerán este ano un único concerto en Galicia. Será, en ambos os dous casos, no Festival Revenidas. Así o anunciaron este xoves os seus organizadores, que avanzaron tres nomes máis do futuro cartel.

Sara Hebe, Fillas de Cassandra e Me Fritos and The Gimme Cheetos tamén estarán na próxima edición do festival, que se celebrará en Vilaxoán do 7 ao 10 de setembro e que suporá o vinte aniversario do que se deu en chamar o "festival das linguas".

O concerto de Ska-P será, de seguro, un dos grandes atractivos do festival. A comprometida e combativa banda vallecana de ska-punk xa anunciou que ao remate desta xira parará de xeito indefinido, polo que a súa actuación en Vilaxoán adquire unha relevancia aínda maior.

Zoo, pola súa banda, repetirá no Revenidas tras a súa apoteósica actuación do ano pasado. Volverán a mostrar a súa febril e excitante combinación de rap e música electrónica, con achegas dos ritmos latinos e mediterráneos e letras cun forte contido social e político.

A cantante e compositora arxentina Sara Hebe, unha das principais referentes do rap e da música urbana en Latinoamérica, presentará por primeira vez en Galicia o seu último disco, Sucia estrella, amosando o seu compromiso social e feminista.

A eles sumaranse as galegas Fillas de Cassandra, o dúo formado por Sara Faro e María Soa, que publicará en febreiro o seu primeiro disco. Na súa proposta conflúen elementos da tradición musical galega, da clásica e da electrónica e tamén cunha forte carga feminista.

A quinta e, polo de agora, última actuación confirmada para o festival é a da banda asturiana Me Fritos and The Gimme Cheetos. Amantes da festa, buscan darlle unha volta a cancións que todos o mundo coñece, dende Camela ou Isabel Pantoja a Quevedo ou Rosalía, para adaptalas a un estilo punk-rock melódico, acelerado e festeiro.

Os abonos para o Revenidas 2023 están á venda na web www.revenidas.com, a un prezo de 54 euros máis gastos de xestión.