Praeteritum Ensemble actuará o vindeiro luns no Teatro Principal

O septeto de corda Praeteritum Ensemble, creado polo violinista Pablo Suárez Calero en 2011, actuará para a Sociedade Filarmónica de Pontevedra o vindeiro luns, día 30, ás 20:30 horas, no Teatro Principal.

Desde a súa creación, o Ensemble actuou en salas como a Fundación Juan March, Sala de Columnas do Palacio Real de Madrid, Auditorio da Universidade Carlos III de Madrid, Centro Cultural Conde Duque, Galería de Arte The Ballery de Berlín, Círculo dás Artes de Lugo, Teatro Principal de Ourense, A Nau Capella da Sapiència de Valencia, ou a Salga Fundación Caixa Segovia, entre outras.

Así mesmo, o Ensemble foi incluído no 34º Festival Internacional de Música de Canarias, Festival de Música Sacra de Madrid, Ciclo de Música de Cámara de Ourense, Rede de Teatros da Comunidad de Madrid e Castela-A Mancha, Ciclo de música CICUS da Universidade de Sevilla, Festival Serenates d’Estiu de Cala Rajada, Roteiro dos Órganos históricos de Castela-A Mancha, Festival Cambia de Marcha – San Isidro 2017, XI Festival Villanueva de los Infantes, e o Festival Bal y Gay de Lugo, entre outros.

En decembro de 2014, o Praeteritum Ensemble publicou o seu primeiro traballo discográfico co selo QTV Classics, unha gravación coas Catro Estacións de Antonio Vivaldi.

Na tempada 2019-2020, o Ensemble organizou a primeira edición do Ciclo “Mendelssohn en Vallekas”, unha iniciativa social e cultural coa que busca achegar a música clásica de gran calidade a barrios que se saen do circuíto convencional para este tipo de oferta cultural. E en xaneiro de 2020 foi o grupo elixido para ofrecer o concerto homenaxe ao 75 aniversario da liberación de Auschwitz na Sala de Columnas do Palacio Real de Madrid, que contou coa presidencia de honra de S.M. réinaa Dona Sofía.

En Pontevedra, Praeteritum Ensemble ofrecerá dúas obras emblemáticas compostas no século XX, Metamorfose, de Richard Strauss; e A Noite transfigurada, op. 4, de Arnold Schönberg.