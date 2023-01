RADIO.- Como puido ser a vida barcelonesa dos nenos polacos secuestrados polos nazis

A autora Gisela Pou pon ao público lector con 'Los tres nombres de Ludka' ante un feito real: o secuestro de nenos polacos polo réxime nazi na Segunda Guerra Mundial para borrar a súa orixe facéndolos alemáns; e como se inicia un proxecto de acollida en Barcelona para tratar de localizar a familiares biolóxicos e axudarlles tamén a recuperar a súa identidade primigenia.

"A historia xurdiu dun lado, do meu desexo de deixar por uns meses a novela contemporánea e colocarme en época de postguerra, pero faltábame un tema. Entón cruzouse no meu camiño un artigo de José Luis Barbería (El País)", lembra no podcast 'Cara a cara'. A partir dese texto xornalístico iniciou un inxente traballo de documentación para "dar verdade á novela".

Sobre ese pasado constrúe a historia ficcionada de 'Los tres nombres de Ludka' (Planeta), na que se despregan personaxes absolutamente emocionais, onde a música é un elemento sanador, reivindícase a identidade cultural e os nomes femininos tecen a rede que sostén o relato. Unha novela de momentos absolutamente duros, pero cunha esperanza como ronsel.

Charlamos en PontevedraViva Radio sobre todos estes aspectos coa escritora catalá, dedicada a esta profesión na actualidade tras ser durante máis de vinte anos guionista de televisión. Na ligazón que se adxunta podes escoitar e descargar o podcast para escoitalo ao completo cando prefiras.