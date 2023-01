Música e poesía combinan no Pazo da Cultura con Alberto San Juan lembrando a Lorca

Alberto San Juan presenta 'Lorca en Nueva York' © Cristina Saiz Alberto San Juan presenta 'Lorca en Nueva York' © Cristina Saiz

Pezas de jazz e son cubano, interpretadas por La Banda, e a voz do actor Alberto San Juan, encargado de recitar textos do autor granadino, compoñen 'Lorca en Nova York', a montaxe que este sábado acollía o auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra.

Ao longo dunha hora, o actor madrileño ofrece un emotivo percorrido escénico recreando a viaxe de Federico García Lorca desde Granada á urbe máis icónica do planeta para despois achegarse á Habana.

Durante o proceso, San Juan pon voz aos sentimentos do autor de 'Poeta en Nova York', que a principios dos anos 30, xa ofrecía unha visión da realidade que permanece indeleble con reflexións sobre o capitalismo e o sufrimento das persoas que viven oprimidas.

'La Banda' formada por Claudio de Casas á guitarra; Pablo Navarro ao contrabaixo; e Gabriel Marijuán á batería, permitía recrear eses escenarios do gran autor da xeración do 27 e provocando o entusiasmo do público.