'ArteNON' chegará ao edificio xudicial da Parda para concienciar contra a violencia de xénero

O edificio xudicial da Parda acollerá a partir da vindeira semana a exposición 'ArteNON', coa que se busca concienciar a toda a sociedade contra a violencia de xénero e a súa imprescindible desaparición.

A mostra estaba no edificio administrativo da Xunta de Galicia en Campolongo e o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, visitouna este luns acompañado pola secretaria territorial, Marta Iglesias, e a xefa territorial de Promoción do Emprego e Igualdade, Marta Mariño.

Este traballo permaneceu aberto á cidadanía os últimos quince días no complexo da Xunta e esta mesma semana trasladarase ao edificio xudicial da Parda, onde estará exposto ata finais do presente mes no marco do seu percorrido itinerante polas sete cidades galegas.

'ArteNON' recolle a visión artística de doce ilustradoras galegas contra a violencia machista a través de tótems cun gran atractivo visual.

As participantes, algunhas delas da provincia de Pontevedra, son Andrea López, Candela Piñeiro, Alicia Suárez, Julia Gema, Eva Carballeira, Aurora Cascudo, Paula Cheshire, Paula Mayor, Abi Castillo, Idoia de Luxán, Lara Torres e Laura Tova.