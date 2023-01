Sara Maravillas, poeta pontevedresa, presenta a súa obra 'Depende' no Liceo Casino

Sara Maravillas, escritora pontevedresa © Sara Maravillas

O Liceo Casino de Pontevedra acollerá este martes 3 de xaneiro, a partir das 18.00 horas, a presentación do primeiro traballo literario da escritora Sara Maravillas.

A autora pontevedresa publicou a súa obra 'Depende', que se ofrece como unha viaxe polas emocións e onde trata temas como os medos, as feridas, as despedidas, a ansiedade, a dor e a superación.

Todo o traballo céntrase en tres elementos fundamentais para a autora como a infancia, o mar e as avoas. Destas últimas explica que se trata de dúas mulleres empoderadas, que dedicaron toda a vida ao traballo no Mercado de Abastos de Pontevedra.

Sara Maravillas comezou desde temperá idade a súa relación coa arte a través do ballet. Con motivo da pandemia decidiu expresarse a través da escritura e a ilustración, cunha formación autodidacta.

As ilustracións de 'Depende' tamén son obra da autora e nelas se visualizan as emocións e complementan as mensaxes dos textos, xerando unha obra moi completa, persoal e íntima.

Kiko da Silva exercerá de mestre de cerimonias neste acto para presentar á poeta ofrecendo a súa visión persoal sobre o seu traballo editorial.