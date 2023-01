'Septiembre Negro', o segundo álbum do músico pontevedrés Arrax abre este 2023

Arrax presenta o seu álbum 'Septiembre Negro' © Arrax Portada de 'Septiembre Negro', de Arrax © Arrax

Álvaro Arousa é un artista afincado en Pontevedra e coñecido baixo o nome de Arrax. A finais do 2022 presentou o seu segundo álbum, que leva por título 'Septiembre Negro', unha proposta con dez cancións escritas e interpretadas por este mozo creativo.

A parte instrumental corre a cargo de Víctor Pazos, coñecido como PazosHimself, que tamén se encarga da produción, mestura e masterización de todos os temas do álbum, que se gravou no estudo Litium Records.

Arrax traballa ritmos urbanos principalmente, cun predominio do son rap. Neste proxecto colaboran dous artistas como a rapera, tamén pontevedresa, Tami; e Raisha, a vocalista e baixista no grupo The Rebel Spirits.

O primeiro tema publicado como adianto foi 'Liña 1', cun vídeoclip lanzado en Youtube. Nel ofrécense diversas zonas de Madrid, lugar de nacemento do rapero, coa intención de regresar ás raíces dos seus primeiros anos de vida nesta cidade.

A presentación do traballo discográfico realizouse no Fifty Club, de Pontevedra, cun directo no que se ofrecían en primicia para os asistentes os temas, que tamén se poden escoitar en todas as plataformas dixitais de música seguindo o perfil de Arrax.

Esta proposta musical conta coa colaboración do proudctor Víctor Pazos; o cámara Marko Otero; Lucía Freire como directora de arte e Sandro Pereira, que se encarga do deseño gráfico.