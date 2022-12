Un problema de saúde de Quico Cadaval obriga a cancelar a actuación prevista na Illa de Arousa este sábado

Un "repentino problema de saúde" impide a Quico Cadaval manter a súa axenda prevista de actuacións polo que a productora da actuación programada para este sábado no Auditorio Municipal da Illa de Arousa decidiu cancelar o espectáculo.

Os espectadores que xa mercaron a súa entrada poderán xestionar a devolución do importe aboado nos mesmos puntos de venta, a administración de loterías e a biblioteca municipal.

A "imposibilidade de marcar unha nova data para a actuación ao ser impredecible o momento da recuperación da saúde", levou á productora a suxerir a cancelación ainda que aseguran que a actuación conxunta de Cándido Pazó e Quico Cadaval programarase de novo no Auditorio de A Illa de Arousa "en canto as condicións sexan favorables".

A programación deseñada polo Concello para este mes de Nadal mantense inalterable co concerto da Escola de Música para a tarde do luns, ás 18.30 horas. O alumnado volverá a actuar no Auditorio na tarde do día 23 de Nadal.