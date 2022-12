Los Rastreadores e Dismal, o broche de ouro musical para 2022 na Sala Karma

A Sala Karma, como non podía ser doutra maneira, despedirá o ano 2022 con música. Farao, iso si, adiantándose ás datas festivas. Será con dous concertos moi especiais, os que protagonizarán as bandas Los Rastreadores e Dismal, os días 16 e 17 de decembro.

Los Rastreadores, o proxecto musical que une de Ortiga e Grande Amore, actuarán por primeira vez neste emblemático escenario o venres 16, a partir das dez da noite.

Pop e funk fusiónanse no insólito EP que asinan ambos os artistas galegos que, a pesar de que musicalmente teñen pouco que ver, comparten unha visión tan estreita das cousas que prometen ofrecer un espectáculo que non deixará indiferente a ninguén.

Ao día seguinte, o sábado 17, a Sala Karma celebrará o trinta aniversario de Dismal, unha banda pontevedresa que fundaron un grupo de amigos entre os que estaban os irmáns José e Javi Barros, Iván Lorenzo e Javi García.

Editaron o seu primeiro disco, The New Bomb, en 1999. A este traballo seguíronlle outros tres. Make your mind up, El tristeza e Neptuno, actuacións en numerosos festivais e concertos con grupos como Sepultura, Rammstein ou Napalm Death.

O seu último concerto como banda foi en 2007, na Praza do Teucro de Pontevedra. Este verán regresaron aos escenarios cunha inesquecible actuación no festival Surfing The Lérez.

As entradas para estes dous concertos, que teñen un prezo de 12 euros, pódense adquirir a través da plataforma Wegow.