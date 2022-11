RADIO.- Carmen Posadas xa ten 'Licencia para espiar'

Carmen Posadas leuse moitos tratados sobre o tema que aborda no seu máis recente título: 'Licencia para espiar'. Neles sinálase que "a espionaxe é a profesión máis antiga do mundo e foi necesaria ao longo dos séculos porque saber é poder". Neste caso a autora fixa a atención en mulleres espías. Con nomes propios, anónimos ou nomes ficticios para preservar a súa identidade.

Entre os nomes propios, "un dos meus personaxes favoritos", di no podcast 'Cara a cara', é Balteira. Unha espía galega que viviu durante o reinado de Alfonso X. Defínea como "unha muller libre, que se valía por si mesma e non dependía dos homes. Non só iso, senón que lle axudou a conservar o trono ao rei". Escribe sobre "sexpionaje", como as "comedoras de velenos" indias, que virían ser o gorrión vermello que o ex axente da CIA, Jason Matthews, relatou no seu libro e posterior película do mesmo nome.

Carmen Posadas arrinca este libro con algúns momentos da súa propia vida, concretamente da súa infancia. Como filla de diplomático viviu un tempo na Unión Soviética, en Moscova e lembra que artimañas utilizaban os espías ou cantos e cantas rodeaban á familia.

A novela leva por nome 'Licencia para espiar', pero engade un apelido que a autora gustoulle que fose o primeiro: 'La mano izquierda'. E por que?, respóndenos en PontevedraViva Radio: simplemente unha virtude feminina, a muller ten "máis man esquerda para manexar as situacións".