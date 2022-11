Chega 'Guerrilla', o festival que trae a Pontevedra a cultura máis comprometida coas loitas sociais

Luis Pastor, en concerto con "Grándola de mi querer" © Culturactiva 'As alumnas', unha obra teatral sobre como afectou o franquismo á educación, en especial ás mulleres © Culturactiva

Durante os días 1, 2, 3 e 4 de decembro Pontevedra vai encherse de cultura reivindicativa.

Nesta segunda edición do 'Guerrilla' os eixos temáticos principais das xornadas serán a educación durante o franquismo, a censura musical na dictadura e a loita do pobo saharauí.

En cada unha das xornadas haberá un faladoiro para conversar e reflexionar sobre estes temas con persoas expertas e un espectáculo comprometido de peche.

Por esta segunda edición de Guerrilla pasarán espectáculos como "Encerrona" de Pepe Viyuela, "Grándola de mi querer" de Luís Pastor, ou a obra teatral "As Alumnas".

Ademais, o domingo haberá unha gala de peche a prol do pobo saharauí onde estarán artistas como Uxía Senlle, Yslem Hijo del Desierto, Dakidarría ou Isabel Risco.

Guerrilla é unha iniciativa impulsada polo Concello de Pontevedra e Culturactiva Sociedade Cooperativa Galega que ten o obxectivo de pór en valor as loitas sociais e culturais históricas que se artellaron no noso país e demostrar que non están mortas. "Guerrilla é o vivo exemplo de que dende todos os recunchos de Galicia e do resto do mundo estanse a facer pequenas accións culturais para construir unha sociedade xusta para todos e todas".