Cinco salas do Museo acollerán unha mostra antolóxica do escultor Silverio Rivas

Silverio Rivas traballando no seu taller © Miguel Vidal Solla / Museo de Pontevedra Cerámica articulada, 1976 (Silverio Rivas) © Romina Doce Blanco / Museo de Pontevedra Acacia, 1977 (Silverio Rivas) © Romina Doce Blanco / Museo de Pontevedra

O Museo de Pontevedra abre a próxima semana a exposición 'Silverio Rivas. Eloxio do silencio', na que traza un percorrido pola obra do escultor ponteareán, que, a piques de cumprir 80 anos, se mantén en activo como un dos grandes referentes da escultura galega contemporánea.

A mostra inaugúrase o xoves 24 de novembro ás 19.00 horas e poderá visitarse na sala de exposicións temporais do Edificio Castelao ata o 5 de febreiro.

A exposición presenta arredor de 60 pezas de Silverio Rivas que cubren a súa produción artística desde os inicios na abstracción nos anos 70 do pasado século ata os seus traballos actuais, entre as estruturas xeométricas e a creación a partir de obxectos cotiáns atopados ao azar.

A selección de obras inclúe o seu traballo con materiais tan diversos como o granito, o bronce, a madeira, a cerámica ou o aceiro, entre outros, e o seu uso de solucións como a ensamblaxe, as esculturas articuladas, o pulido perfecto das pezas e a apertura de ocos e fisuras.

Unha parte moi importante das obras expostas provén da colección do propio artista e de varias coleccións particulares. A isto súmanse esculturas cedidas por museos e entidades: CGAC, Consorcio Zona Franca de Vigo, Afundación, Abanca e Museo Municipal de Vigo Quiñones de León.

A comisaria da exposición é Beatriz de San Ildefonso Rodríguez, conservadora do Museo, para quen "a obra de Silverio é o resultado dun respectuoso diálogo coa materia que o vai guiando no proceso de creación. Un traballo reflexivo que leva a cabo na soidade e o silencio dos seus diferentes talleres, onde desenvolve un intenso labor de investigación".

Trátase dunha mostra antolóxica que, de maneira deliberada, evita o percorrido cronolóxico. As obras agrúpanse por tipoloxías ou materiais, tal como ocorre na casa-taller que o artista posúe en Paramos (Tui).

Na primeira sala atoparase obra dos anos 80, período no que se centra en obras monumentais dotadas de sensación de ingravidez grazas a fisuras e espazos baleiros, que toman como referencia a monumentalidade da arte exipcia e a tradición canteira galega no uso do granito.

A segunda sala presenta traballos da mesma época, desta volta en madeira policromada, con acabados perfectos e ocos que lles outorgan lixeireza. No mesmo espazo, haberá obras da súa última etapa, a partir de obxectos en desuso que Silverio Rivas dota de novos significados.

A sala terceira céntrase nas pezas cerámicas articuladas que o escultor creou no Laboratorio de Formas de Sargadelos en 1976. Silverio, que xa traballara abondo coa escultura articulada, foi o primeiro en aplicar esta fórmula á cerámica.

O cuarto espazo da exposición inclúe obra en madeira e en bronce da súa etapa en París. E na quinta e última sala poderanse ver algúns traballos da súa primeira etapa, desde as pezas máis antigas, aínda figurativas, ata obras que mostran a súa admiración por Chillida.

ACTIVIDADES PARALELAS

Ademais de visitas guiadas todos os xoves ás 18.00 horas, a mostra acompañarase dunha xornada de reflexión e debate sobre a escultura galega contemporánea. Será o 19 de xaneiro, organizada polo Museo de Pontevedra coa colaboración da Facultade de Belas Artes de Pontevedra.

Na xornada, Miguel Anxo Rodríguez González trazará unha breve historia da escultura galega contemporánea. Unha mesa redonda moderada por Xosé Manuel Buxán Bran, decano da Facultade de Belas Artes, xuntará ás artistas Amaya González Reyes e Basilisa Fiestras e ao escultor e profesor universitario Javier Tudela para debater sobre a escultura na actualidade.

A comisaria da exposición, Beatriz de San Ildefonso, disertará sobre a obra de Silverio Rivas. Pechará a xornada unha visita guiada á mostra a cargo da comisaria e do propio artista.