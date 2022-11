Apertura da Cova dos libros fantásticos no Pazo da Cultura

Cova dos libros fantásticos © Mónica Patxot

Desde este venres 17 de novembro, o Pazo da Cultura conta cunha 'Cova dos libros fantásticos', unha iniciativa da concellería de Cultura que dirixe Carmen Fouces.

Esta proposta permite habilitar a biblioteca do Pazo converténdoa nunha zona de encontro, xogo e lectura para o público infantil. Neste espazo, os máis pequenos poderán acceder a máis de 3.000 libros de literatura infantil e xuvenil.

O horario establecido para entrar nesta cova establécese de luns a xoves, entre as 17.00 e as 20.00 horas. Os sábados abrirá entre as 10.30 e as 11.30 horas. A entrada é gratuíta, pero resulta obrigatorio asociarse para poder levar libros prestados a casa e para coñecer a programación de actividades.

Neste sentido, o Concello de Pontevedra anuncia que se poñerán en marcha en datas sinaladas encontros con profesionais da ilustración ou con autores literarios. Tamén se desenvolverán obradoiros creativos e sesións de contacontos.

Durante as datas do Nadal permanecerá aberto, agás na primeira semana de xaneiro.