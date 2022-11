Os 'Libros para xogar' do próximo Salón buscan quen os ilustre

O Salón do Libro busca ilustrador ou ilustradora para o cartel da súa próxima edición, que se celebrará entre o 21 de abril e o 7 de maio de 2023 baixo a temática "Libros para xogar".

Os artistas galegos -ou residentes en Galicia- que queiran optar a deseñar a imaxe creativa do próximo salón terán que enviar unha mostra do seu traballo antes do próximo 11 de decembro ao correo salondolibro@pontevedra.gal.

O dossier, en formato PDF, debe contar cunha selección de entre 10 e 30 ilustracións recentes e un breve currículo onde se indique lugar de nacemento e lugar de residencia actual.

O seleccionado terá un prazo máximo dun mes, a partir do momento de comunicación da súa escolla, para presentar a súa proposta de cartel acorde ao lema

A organización do Salón valorará a calidade técnica, compositiva, a adecuación ao público infantil e xuvenil das obras, o universo creativo do artista e a potencialidade do seu traballo, independentemente da súa traxectoria previa.

Terase en conta a orixinalidade e a capacidade comunicativa do conxunto do seu traballo.

A persoa seleccionada recibirá por esta encarga un importe de 3.000 euros.