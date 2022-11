A obra da fotógrafa Mary Quinteiro custodiarase no Arquivo Histórico de Pontevedra

Material de Mary Quinteiro depositado no Arquivo Histórico © Xunta de Galicia

Todo o material fotográfico que constitúe o seu arquivo profesional como fotógrafa retratista. É o que Mary Quinteiro vén de ceder á Xunta de Galicia en réxime de comodato. Será o Arquivo Histórico Provincial, en Pontevedra, o que custodiará toda esta obra.

Esta colección "permite facer non só unha análise técnica, senón da sociedade da época, entre os anos 40 e 70 do século XX, que con tanto acerto retratou", explicou o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, que visitou a colección que xa está na cidade do Lérez.

O volume deste fondo está integrado por retratos de estudo, positivados a cor en papel de varios formatos, positivos fotográficos en soporte plástico e máis de 700.000 negativos de diferentes soportes e formatos.

Entre o material fotográfico figuran cámaras Hasselblad, Linhof, Yashica, obxectivos de varios tipos e marcas, filtros, chasis, fotómetros, ampliadoras, así como panos de fondo pintados e outro mobiliario de estudo.

A súa obra repasa a sociedade viguesa do século XX e accede ao interior de espazos descoñecidos e pouco accesibles, o que lle imprime un carácter de estudo sociolóxico, reflectindo entre outras cousas a evolución do gusto da moda ou das poses.

No referido ao aspecto técnico, Lorenzo destacou que as propostas de Quinteiro foron innovadoras, "ao ser pioneira en dar cor co pincel ao branco e negro da fotografía aproveitando os seus coñecementos de pintura, así como no uso do proxector de fondos".

Mary Quintero, nada en Melide (Lugo) en 1931, está recoñecida como unha das profesionais máis relevantes da fotografía de estudo e a máis prestixiosa retratista galega da época.