A versión galega de "Laika", Premio Max de teatro, estrearase en Vilagarcía

Laika, da compañía catalana Xirriquiteula Teatre, xa ten versión galega. E o primeiro en ver o resultado desta adaptación será o público de Vilagarcía de Arousa.

A obra, que no ano 2021 gañou o Premio Max ao mellor espectáculo para público infantil, xuvenil e familiar, estrearase no auditorio municipal este sábado 12 de novembro, ás seis da tarde.

A obra xira, como é obvio, arredor da famosa cadela Laika. É 1957 e estamos en Moscova, durante a Guerra Fría e en plena carreira espacial.

Laika sobrevive polas rúas da xeada cidade. Nada lle fai sospeitar que o seu destino levaraa ao espazo dentro do Sputnik ll e pasará á historia da humanidade. Será o primeiro ser vivo en orbitar ao redor da Terra pero tamén unha vítima máis das loitas de poder doutros.

No espectáculo, dunha hora de duración, Xirriquiteula Teatre utiliza técnicas tan diversas como as retroproxeccións animadas, monicreques, autómatas, sombras e o traballo de actor para uns personaxes que falan nun ruso moi singular.

Todo iso aderezado por unha banda sonora creada a medida para arroupar cada escena.

A función ten un prezo de 5 euros para os adultos e de 3 para os menores de 13 anos, os maiores de 65 e todas aquelas persoas que acrediten estar en situación de desemprego.

As entradas poden ser adquiridas a través de ataquilla.com e, de non esgotarse, na billeteira do propio auditorio a partir das catro da tarde do mesmo sábado.