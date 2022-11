RADIO.- Chega 'Sapidus' para comprender e sacar un mellor rendemento do cerebro

O pontevedrés José Ramón García Guinarte, especialista en neurociencia, acaba de publicar 'Sapidus', o seu terceiro libro tras 'Sistemas de Intelixencia Ortográfica' e 'Sistema de Intelixencia Numérica'.

Neste último título, un trasgo chamado 'Sapidus' explica o funcionamento do cerebro, "pretende funcionar como un manual de instrucións", di o seu autor.

No podcast 'Cara a cara' colócanos no punto de partida: "dispoñemos dunha biocomputadora tan fascinante que ninguén foi capaz de cuantificar os seus límites, pero vén sen un manual de instrucións de serie. O noso cerebro ten unha capacidade de aprendizaxe que non para nunca, esa é a parte positiva; a negativa é que ás veces comete erros na aprendizaxe" e como axuda, escribiu 'Sapidus'.

Non é só un ilustrado manual de instrucións, senón que ademais engade outras ferramentas: "no noso cerebro tamén se xeran programas daniños, pero non dispoñemos dun antivirus para eleminar eses programas".

Explícao cun exemplo no programa de PontevedraViva Radio: "por que está xeneralizado entre os alumnos sensacións negativas cando se lles fala de estudar?, paradoxalmente o ser humano é curioso por natureza e que estea asociado a sensacións tan negativas é algo tremendamente grave. Hai que reprogramar esas sensacións para que sexan neutras ou positivas".

Que ninguén espere un libro infestado de tecnicismos, é tan comprensible e recomendable para un adolescente como unha persoa de máis idade e ademais de explicacións teóricas tamén ofrece propostas prácticas para sacar mellor rendemento ao cerebro.