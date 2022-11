Ícaro, o álter ego do músico caldense Javier Gago, edita o seu terceiro EP "Incendios"

Tras iniciar o seu proxecto musical en solitario en pleno confinamento, a carreira artística de Javier Gago logrou despuntar nos últimos anos. Baixo o alter ego de Ícaro, este mozo de Caldas de Reis acaba de autoeditar o seu terceiro EP, un traballo titulado Incendios.

Vocalista en bandas como For Home Use Only, We are Dust, Locusts & Orchids e despois de coquetear coa música electrónica co seu proxecto Chrysalid9, decidiu coller a súa primeira guitarra e comezar a compoñer a súa propia música.

Así, en Ícaro conxúganse tanto sons pesados como melódicos, substituíndo o inglés polo castelán nas súas letras e salpicando as composicións dunha electrónica sutil para enriquecer o resultado final.

Ao longo de 2021 editou os seus dous primeiros EP, Cenizas e Esquirlas, cos que foi consolidando o seu son, facéndoo facilmente identificable.

En Incendios, o seu traballo máis ambicioso ata a data, recolle catro cortes de metal moderno en castelán, caracterizados polo contraste entre melodía e contundencia, vestidos de guitarras afiadas, sutís elementos electrónicos e amplos rexistros vocais.

Neste EP acompáñano artistas do talle de Héctor Follea (Battosai), Jorge Vileilla (Virgen), Germán González (Skunkd.f./Barsinë) e Cristian Machado (Ex Ill Niño/Lions At the Gate).

Todos os ingresos xerados con este novo traballo serán doados ás Asociación Española Contra o Cancro con fins de investigación, segundo asegura o propio artista.