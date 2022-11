EL Náutico de San Vicente presenta o sábado un dos maiores talentos da música portuguesa, António Zambujo

António Zambujo © Náutico de San Vicente Maryland © Náutico de San Vicente

Fiel á súa vontade desestacionalizadora, El Náutico de San Vicente mantén tamén neste outono-inverno a súa actividade como programador de concertos. Esta fin de semana acolle dúas actuacións no marco do ciclo ‘Escenario Xacobeo 21-22’, que se prolongará ata o mes de decembro.

O primeiro dos concertos, o que terá lugar o sábado ás 20 horas, ten como protagonista a António Zambujo, un dos máis importantes artistas, autores e intérpretes contemporáneos da música e da lingua portuguesas.

Foi o mismísimo Caetano Veloso quen dixo que a música de António Zambujo "era tan profunda que producía calafríos e facía chorar". Influído polo propio Veloso, ou por músicos como Tom Waits, Chet Baker ou João Gilberto, as súas cancións seguen tendo os ecos do son nostálxico do fado, pero diluíndo de maneira elegante as fronteiras musicais, achegándose desde estilos que poden ir do jazz ao indiefolk.

O músico portugués, nomeado ao Grammy Latino en 2017 polo seu anterior disco, chega ao Náutico para presentar en directo António Zambujo Voz e Violão, o noveno álbum da súa traxectoria, no que se mostra sen apenas roupaxes, constantado como sinalou a crítica que "António Zambujo compón e canta coa precisión dos ourives".

Aínda que se iniciou no histórico Clube do Fado e encarnou ao marido de Amália Rodrigues no musical sobre a fadista máis famosa de todos os tempos, António Zambujo enseguida fusionou a súa voz con aromas de jazz, bossa nova ou canción tradicional. Bebeu por igual do fado, que da música popular brasileira, que da música negra.

O domingo, ás 13 horas, será a quenda de Maryland. A banda viguesa chega ao Náutico para preestrenar en directo o seu novo disco, "Cataratas del paraíso", que verá a luz o próximo 18 de novembro, editado por Subterfuge.

Maryland irromperon no panorama musical en 2009 tras alcanzar a final do concurso Grupo Revelación Nacional organizado polo Festival Contempopránea. Desde entón gravaron cinco discos e ofrecido máis de 300 concertos.

Despois do gran sabor de boca que deixaron co seu anterior traballo, "Resplandor", Maryland volven con esa descarga de enerxía apabullante á que xa nos teñen afeitos e desde a que nos desvelan o carácter do que está por vir.