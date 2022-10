'De Pontevedra á Habana' reivindica a cultura galega no Teatro Principal

Espectáculo 'De Pontevedra á Habana' no Teatro Principal © Cristina Saiz Espectáculo 'De Pontevedra á Habana' no Teatro Principal © Cristina Saiz

O grupo Os de Algures homenaxeou este sábado no Teatro Principal a figura dos homes e mulleres que fixeron a súa vida na emigración e que deixaron pegada nas artes escénicas, musicais e líricas.

A través da obra 'De Pontevedra á Habana. A expresión cantada da nación histórica', baseáronse na historia do nacemento do Himno para presentar un espectáculo músico-teatral inolvidable, recoñecendo a figura de Pondal, Pascual Veiga, Curros Enríquez, José Castro 'Chané' e Xosé Fontenla Leal.

En escea participaron 88 persoas, recreando e construíndo unha achega ao mundo cultural galego, enriquecendo o patrimonio e deixando constancia para as vindeiras xeracións.

A música a puxo Os de Algures, cunha interpretación novedosa e actual acompañados da orquesta cubana Rompiendo la Rutina e do Coro Vinderel, este último formado por 40 alumnos e profesores do IES Xunqueira I.

A interpretación, pola súa banda, foi do grupo de teatro Argallada, formado por profesores e exprofesores do IES Valle Inclán; o baile partiu dos bailaríns da academia PonteBaile e do Grupo de danza e teatro Cafuné e Begoña Lorenzo interpretou coa calidade da súa voz cancións tradicionais galegas e un bolero cubano dos anos 30.