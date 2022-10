O espectáculo familiar 'Queen for Kids' chega a Vilagarcía o 5 de novembro

Queen for kids © Queen for kids

O vindeiro 5 de novembro as familias poderán disfrutar da música de Freddie Mercury grazas ao concerto 'Queen for Kids'.

O ​Auditorio Municipal de Vilagarcia de Arousa acollerá a actuación dirixida ao público familiar, onde os adultos gozarán dos temas da súa mocidade e os pequenos descubrirán a mítica banda con música en directo, animación, xogos e moitas sorpresas.

Este espectáculo terá un formato musical e unha banda de músicos como os compoñentes orixinais, con Freddie incluído, que interpretarán os grandes éxitos do grupo como Bohemian Rhapsody, Love of my Life, We are the Champions, We will Rock You, I wan’t to break free, A kind of magic ou Who Wants to Live Forever.

En total serán 90 minutos guiados a través da historia de Rockabel, un desastre de asistente que explicará o seu traballo diario con anécdotas da banda de rock. Fará cantar, saltar e xogar ao público neste tributo.

As entradas están a venda en Ataquilla por 12 euros máis custes de xestión.