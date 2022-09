O grupo de teatro Méndez Núñez analiza a evolución da muller na sociedade nun acto no Principal

O grupo de teatro Méndez Núñez, pertencente á Asociación de Discapacitados intelectuais Virgen de la O, organiza para o vindeiro mércores 5 de outubro, a partir das 18.00 horas no Teatro Principal, unha actividade dentro do programa denominado 'Mulleres', coa representación da obra 'As Mulleres Sabias', de Moliére.

A proposta comezará con 'Mulleres que fan camiño: 50 e máis', con realización de Carmen Castro para, a continuación, pasar á representación do espectáculo teatral cunha apertura titulada 'Os personaxes maniféstanse' con dirección de Edinson Ocampo.

Posteriormente realizarase a escenificación do texto de Moliére, datado no ano 1672, coa adaptación a cargo do departamento didáctico das linguas e das ciencias humanas e sociais da Universidade de Zaragoza. Un conxunto de dez intérpretes escenificarán, baixo a dirección de Eva Gómez Babío, as circunstancias das mulleres do século XVII cando as mulleres estaban destinadas ao matrimonio e só unhas poucas enfrontábanse a esta situación coa intención de cambiala.

Por último, presentarase 'Mulleres de hoxe', coa dirección e coreografía de Montse Rodríguez. A actividade finalizará cun encontro entre o elenco actoral e o público para analizar a representación e os cambios evolutivos da sociedade ao longo dos séculos.

Todo o acto conta coa dirección e a coordinación xeral de María Luisa Dónega. A entrada ao Teatro Principal será libre ata completar a capacidade do recinto.