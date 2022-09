Diego Moldes presenta 'En el vientre de la ballena. Ensayo sobre la cultura'

'En el vientre de la ballena. Ensayo sobre la cultura', de Diego Moldes © Ateneo de Pontevedra

O Ateneo de Pontevedra organiza para este sábado 10 de setembro un encontro ao redor do ensaio titulado 'En el vientre de la ballena. Ensayo sobre la cultura', do autor Diego Moldes, publicado pola editorial Galaxia Gutenberg.

O acto celebrarase ás 20.00 horas, no Espazo Nemonon en Villa Pilar, en Rúa Riestra. O autor atoparase acompañado por Xaime Toxo, presidente do Ateneo; o escritor Enrique Mauricio; e o xornalista Ramón Rozás.

A entrada é libre ata completar a capacidade da sala. Ao final da exposición compartirase un viño co público asistente.

Este ensaio ten un alcance humanista no que Diego Moldes pregúntase que é a cultura a partir dunha idea de base centrada nun soño estival cunha balea, nun momento de presenza da morte durante o proceso máis duro da pandemia global por coronavirus.

Ao longo do libro recóllense as respostas de 38 autores de diferentes disciplinas, linguas, idades e nacionalidades a súa visión sobre a cultura actual en comparación coa do século XX.