A Banda Unión Musical de Meaño logra o primeiro premio no Certame Internacional 'Villa de Aranda'

Gran satisfacción a que expresan nas últimas horas, a través das súas redes sociais, as persoas vencelladas á Unión Musical de Meaño tras coñecer que foron os gañadores do primeiro premio do XXI Certame Internacional de Bandas de Música 'Villa de Aranda', que se celebraba en Aranda do Douro durante os meses de xullo e agosto deste verán.

A banda de Meaño considera que este premio é un "recoñecemento" do traballo que levan realizando durante os últimos anos e agradecen o labor de músicos, directivos, nais e pais que, ao longo do último mes, apoiaron á agrupación. En especial facer referencia a Diego Javier López, director da Unión Musical.

O primeiro premio deste certame do municipio de Castela e León está dotado con 5.000 euros e un trofeo. O segundo premio desta edición recaeu na banda Camm Wind Symphony Orchestra de Málaga. O Concello de Meaño tamén amosou a súa alegría por este premio obtido pola agrupación musical.