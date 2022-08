Os Chaneiros retoma este domingo a celebración do Memorial Antonio Fernández

A asociación artística cultural Os Chaneiros retoma tras a pandemia a celebración do Memorial Antonio Fernández, o seu encontro anual de artistas de música tradicional.

A novena edición deste encontro celebrarase o domingo día 4 a partir das sete e media da tarde, cando terá lugar a recepción dos grupos participantes no salón de plenos da casa consistorial.

Nesta ocasión estarán, ademais dos anfritrións, o grupo de gaitas Lembranzas da Terra de Guillarei (Tui), o grupo de gaitas Lumieiras do Morrazo (Cangas) e a asociación cultural Trompos ós Pés (Marín).

A continuación, realizarase o desfile dos grupos polas rúas ata a Alameda Rosalía de Castro onde terá lugar o festival de música tradicional, sempre que o tempo o permita. Senón, o memorial trasladarase ao multiusos da praza de abastos.

Este certame musical naceu no ano 2012 co obxectivo principal de promover a música e o baile tradicional galego e poñer en valor o traballo de todos os colectivos para manter viva a cultura.

Nestes anos de paréntese pola pandemia, Os Chaneiros tivo baixas tan importantes coma as do seu fundador, o padre Marino Domínguez, e de Pepita Reiriz, muller de Antonio Fernández, "motivo de máis para retomar a celebración do memorial", subliñan.