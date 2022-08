Música de Disney e de ABBA para despedir as Festas do Mar por todo o alto

Concerto de música Disney con Gisela na Festa do Mar © Concello de Poio

Combarro centralizou as últimas actividades da Festa do Mar. Os festexos chegaron á súa fin tras case unha semana de actividade cunha dobre sesión musical, a que protagonizaron na Praza da Chousa a cantante Gisela e o espectáculo Euro ABBA.

Gisela, artista que saltou á fama tras participar na primeira edición de Operación Triunfo, fixo as delicias do público infantil cun concerto no que repasou as principais cancións da factoría Disney, da que é a súa principal voz en España.

Todo un percorrido musical ambientado nun mundo máxico no que grandes e, sobre todo, os máis pequenos da casa bailaron e cantaron ao ritmo dos temas que soan nas principais cancións das películas Disney.

O broche de ouro púxoo o espectáculo EuroABBA, un tributo á popular banda sueca, que arrasou na década dos 70 tras gañar o festival de Eurovisión coa canción Waterloo.

Os cantantes Raul Gama, Beatriz Fernández, Lara Chaves e Pedro Palomar reencarnaron aos mismísimos Anni-Frid, Agnetha, Bjorn e Benny, levando ao público a unha viaxe no tempo para vivir a sensación de estar nun concerto do propio ABBA.