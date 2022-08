Xabier Díaz, Guadi Galego, Grande Amore e Boyanka Kostova suben a bordo do barco do Revenidas

A experiencia que ofrecerá o festival Revenidas aos seus espectadores vén de completarse coa confirmación de que Xabier Díaz, Guadi Galego, Grande Amore e Boyanka Kostova serán os grandes protagonistas dos seus 'concertos a bordo'.

A eles sumaranse tamén Antía Muíño e Cardalda e Dopico, segundo anunciaron este domingo os organizadores do festival.

Estes 'concertos a bordo' é unha das actividades máis singulares e atractivas para o público. Nesta edición, serán seis os que se celebren: o sábado 10 e o domingo 12 de setembro. Como sempre, a bordo do xeiteiro Chasula e cun aforo máximo de doce persoas.

O prezo da entrada para cada un destes concertos a bordo é de 30 euros, que inclúe unha degustación de produtos do mar e bebida. As entradas poderán obterse a través da web www.revenidas.com a partir do mércores 31 de agosto.

Outra das actividades que forma parte das actuacións de promoción do turismo mariñeiro de Turismo Rías Baixas é Redescubre Vilaxoán.

O cantante e escritor Xurxo Souto, apaixonado e defensor do festival Revenidas e de Vilaxoán, realizará un roteiro musicado polos lugares máis emblemáticos desta vila mariñeira.

O roteiro partirá ás 10:30 horas do sábado 10 de setembro.

Entre estas actividades paralelas, por suposto, figura a sardiñada popular, que foi a que no seu momento deu orixe ao festival. Non en van, en Vilaxoán ás sardiñas asadas chámanlle revenidas. Este ano dará comezo á unha do mediodía do domingo 11 de setembro.

O recinto no que se celebrará, como de costume, será o parque de dona Concha, que ese día estará aberto ao público durante toda a xornada.

Previo á sardiñada haberá animación a cargo da Louband e un espectáculo teatral. Pola tarde, no mesmo lugar, terá lugar a Gala de Circo e despois os concertos de Caamaño & Ameixeiras, Sés e Ortiga. Todas as actuacións serán de balde.