Domingo de foliada, concertos e obradoiros no Alobre

O parque Enrique Valdés Bermejo e o xacemento arqueolóxico do Montiño será escenario este domingo 28 de agosto do festival Folk non Alobre, que organiza o colectivo Pés de Barro en colaboración coa concellería de Cultura de Vilagarcía.



O programa iníciase ás 11.00 horas cunha visita guiada polas rúas históricas, o castro de Alobre e o parque Enrique Valdés Bermejo, co cantante Xurxo Souto e o grupo tradicional Deámosvos dá Petaca. O roteiro comezará na Praza da Independencia e pasará pola Praza de España ata chegar a Vista Alegre. A asistencia é gratuíta e sen inscrición. Durante o percorrido ofreceranse datos históricos e ambientais destas zonas.

Ás 13.00 horas realizarase unha sesión vermú con Barullo e as actuacións de Nelson Quinteiro e Álvaro Cardalda. Ofrécese un espectáculo infantil de clown. Unha hora máis tarde comezará o Xantar coa comida que os asistentes queiran levar á romaría. Estará amenizado por grupos tradicionais.

Durante a tarde, ás 16.00 horas realizarase un taller de Iniciación ao Baile Tradicional con Luís Prego. Ás 18.00 horas comezarán os concertos coa actuación de Os Demos da Petaca, seguidos por Miguel Cadavieco, Caamaño & Ameixeiras para finalizar con Maghúa. Todas as agrupacións interpretan diferentes fórmulas de folk tradicional.

As actividades son gratuítas e están abertas a todo o público que queira asistir, segundo indican desde a Asociación Pés de Barro.