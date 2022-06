Dez compañías devolverán a animación festiva ás rúas de Pontevedra con Itineranta

As principais rúas e prazas do centro histórico de Pontevedra volverán converterse durante o mes de agosto en escenario dunha continua animación festiva. Será da man das dez compañías que participarán este ano nunha nova edición do festival Itineranta.

Tras estar limitado pola pandemia, este Festival Internacional de Animación de Rúa de Pontevedra retomará o seu formato habitual para a que será a súa undécima edición, que se desenvolverá entre os días 3 e 5 de agosto.

Serán, por tanto, tres días nos que os espectáculos que presentarán as diversas compañías que participarán, chegadas de Galicia, Andalucía, Castela e León, Madrid, Comunidade Valenciana, Euskadi e Cataluña, farán as delicias do público máis familiar.

A programación de Itineranta será a seguinte:

Mércores 3

Troula Animación: O estraño caso do dentista...

Cía Sin Fin: Los Piratas

Yera Teatro: Meninas

Animarts: Damonion

Xoves 4

Zanguango Teatro: Al otro lado

Ale Hop: The Clownpany

La Fam: MotorPunk

Hortzmuga Teatroe & Deabru Beltzk: Senta

Venres 5

Nacho Villas & Yllana: Glubs

Sound de Secá: Sabor

Ale Hop: Voluminaires futuristic freaks

La Fan: Aquiles

Todos os espectáculos percorrerán os espazos previstos, de maneira itinerante, a partir das oito da tarde.