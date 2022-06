O ensaio de Xesús Andrés López Piñeiro sobre Castelao preséntase o mércores en Pontevedra

O Arquivo Provincial acollerá este mércores 22 de xuño, a partir das 20:15 horas, a presentación do libro Castelao. Plástica e pensamento 1903-1916, un ensaio de Xesús Andrés López Piñeiro.

Trátase dunha impresión institucional do ensaio de Editorial Galaxia que fala do percorrido artístico e político de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao nunha época concreta da súa vida, na que pasa do pensamento conservador ao nacionalismo.

A presentación terá entrada libre ata completar cabida e nela estarán presentes a deputada de Patrimonio Documental e Bibliográfico, Memoria e Lingua, María Ortega, o director xeral de Galaxia, Francisco Castro, e tamén o propio autor Xesús Andrés López Piñeiro.

Castelao, segundo explica o escritor, é un dos referentes de Galicia tanto no eido político como no literario, pero tamén na plástica, onde se converteu no "elo necesario" para conquistar o papel relevante que a xeración Nós tivo entre a arte europea.

Foi ademais un dos poucos que soubo ver o papel do realismo na arte e que pelexou a contracorrente contra o costumismo. "Mais isto é preciso explicalo entrelazando a obra co seu pensamento", sinala López Piñeiro.