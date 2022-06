Estes son os horarios do Surfing the Lérez

Heredeiros da Crus no Surfing the Lérez © Diego Torrado Xornada do Xoves no Surfing the Lérez © Surfing the Lérez Xornada do Venres no Surfing the Lérez © Surfing the Lérez Xornada do Sábado no Surfing the Lérez © Surfing the Lérez

Xa coñecemos os horarios do Surfing The Lérez. O festival arrancará o xoves 23 ás catro da tarde.

O primeiro dos escenarios en activarse será o chamado "The Groove house" coa actuación de 'Uncle Doc & the homeboys' de 17.30 a 18.15 horas. Seguiranlle 'YNGZ' (19.20 a 20.30 horas), 'Ariezzz' (21.40 – 22.40 horas), 'Sebastian Black b2 b G Rich' (0.50 a 2.15 horas).

No escenario "Vibra Mahou" actuará 'Wyygga' (18.25 a 19.10 horas), 'Budiño' (20.35 a 21.35 horas), 'Ortiga' (22.45 a 23.45 horas), 'Carlangas DJ Set' (23.45 a 0.45 horas).

E no escenario "Infantil" está programado o concerto de 'Golfiños' de 18.30 a 19.20 horas.

VENRES

Xa o venres 24 de xuño no escenario "Karma@club" actuará 'Señora DJ' en dúas sesións de 12.00 a 13.00 horas e de 14.30 a 15.30 horas. 'Kris K DJ' actuará de 16.10 a 17.30 horas e 'Maefield' de 20.50 a 22.00 horas.

O escenario "Vibra Mahou" comezará o venres con 'Gazela' (12.15 a 13.00 horas), 'O cadelo lunático' (14.40 a 15.20 horas), 'Anxo Araújo' (16.20 a 17.20 horas), 'Ruxe ruxe' (18.40 a 19.40 horas), 'Thee Blind Crows' (21.00 a 21.50 horas), 'Carlos Crespo DJ' (23.00 a 00.30 horas).

No escenario "Deleite" actuarán os ' Heredeiros da Crus' (13.00 a 14.30 horas), 'Fondo Norte' (15.30 a 16.10 horas), 'Moura' (17.30 a 18.30 horas), 'Indy Tumbitas The voodoo bandits' (19.50 a 20.50 horas) e 'Dismal' (22.00 a 23.00 horas).

Pola súa banda o escenario "Infantil" ten programadas para o venres as actuacións de 'Magín Blanco' (12.30 a 13.20 horas), un Obradoiro de Béisbol cos Relámpagos (12.00 a 14.00 horas), 'Xarope Tulú' (18.30 a 19.20 horas) e un Obradoiro de Memoria Histórica e Rimas 'García MC' (19.45 a 21.45 horas).

SÁBADO

E na xornada do sábado desde as 12 da mañá e ata as oito e media da trade estará a actuar no escenario "Bonobo" o alumnado desta escola de música. 'Thom Archi' (21.00 a 21.40 horas), 'Ariezzz' (21.50 a 22.50 horas), 'Thom + Marinha DJ' (22.50 a 23.50 horas) e 'DJ Diñeiro' (23.50 e 1.00 horas).

Mentres no "Vibra Mahou" actuarán 'Praia Desmayo' (13.00 a 13.40 horas), 'Familia Caamagno' (14.45 a 15.35 horas), 'Kings of the beach' (16.35 a 17.25 horas), 'Berto' (18.25 a 19.15 horas), 'Cora Velasco' (20.25 a 21.10 horas) e 'The Rapants' (22,30 a 23.20 horas).

No escenario "Deleite" actuarán durante a xornada do sábado 'Copa Turbo' (12.15 a 12.55 horas), 'Boyanka Kostova' (13.45 a 14.35 horas), 'Carlota Crey' (15.45 a 16.25 horas), 'Queco Lago' (17.35 a 18.15 horas), 'Elephants and Paw' (19.25 a 20.15 horas), 'Grande Amore' (21.20 a 22.10 horas) e 'Terbutalina' (23.30 a 0.30 horas).

E o escenario "Infantil" programa 'Plant your future' (12.00 a 12.40 horas), 'Xogos paporrubio' (12.30 a 14.00 horas) e 'A Illa sen tesouro' (18.30 a 19.20 horas).