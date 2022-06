Festival solidario da Escola de Música de Meis para axudar ao bebé Leo Diz, que precisa un transplante

Este xoves 16 de xuño a partir das 20.30 horas, o Auditorio de Mosteiro no Concello de Meis acolle un festival solidario do alumnado da Escola de Música de Meis. Durante o acto realizaranse as audicións de final do curso dos estudantes que ao longo do último ano formáronse neste espazo.

Pero ademais, o acto servirá para recibir doazóns para colaborar coa familia do bebé Leo Diz Vidal, un neno veciño do municipio que precisa dun transplante de pulmón. Sofre unha enfermidade das denominadas "raras" por un déficit de proteína B de surfactante, que provoca unha deterioración pulmonar.

A familia tívose que trasladar a Cataluña porque un transplante destas características realízase no hospital Vall d'Hebron.

Durante as últimas xornadas súmanse os apoios a esta familia co obxectivo de que o menor poida recuperarse, con actos solidarios como o IV Solifesti de Meis, celebrado o venres 10, no que a recadación se destinou tamén para axudar á familia de Leo. Tamén a ANPA Anexo A Lomba organizou unha festa fin de curso para o día 22 con donativos de cinco euros para colaborar nesta causa.

Tamén está en marcha unha campaña de recollida de sinaturas para que o Sergas asuma os gastos de pacientes pediátricos e de acompañantes cando é necesario o desprazamento a outra comunidade autónoma para recibir a asistencia sanitaria, como sucede no caso de Leo Diz.