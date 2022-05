Mocidade menor de 30 anos de Caldas gozará de entradas gratis en PortAmérica

Nathy Peluso © Nathy Peluso

Aquelas persoas con idades comprendidas entre 16 e 30 anos que se atopen empadroadas en Caldas de Reis terán a posibilidade de conseguir entradas gratis para asistir ao Festival PortAmérica, que comeza o 2 de xuño. A empresa organizadora e o Concello de Caldas chegaron a un acordo nas últimas horas para facilitar a asistencia de mozas ao recinto.

Para lograr a entrada terán que estar empadroadas en Caldas antes do 1 de maio e poderán recoller as invitacións entre o 10 e o 27 de maio, en horario de 16.00 a 20.00 horas, de luns a venres, no Centro Comarcal da Tafona. Terán que presentar o DNI e, durante o festival, para acceder ao recinto tamén terán que presentar o DNI e a entrada co seu correspondente código.

Esmerarte, empresa organizadora, indica que se trata dunha oferta extraordinaria e só para este ano, despois da situación vivida durante a pandemia. Lembran que a superficie "moi limitada" da Carballeira tampouco permitía ofertas deste tipo en anos precedentes. Os concertos trasládanse este ano á Azucreira de Portas para ofrecer escenarios máis grandes e aumentar a capacidade, con medidas de seguridade e evacuación adaptadas a un maior número de espectadores.

Manuel González, primeiro tenente de alcalde de Caldas, considera que PortAmérica "segue sendo un festival tamén de Caldas e Caldas segue sendo o núcleo urbano de referencia de PortAmérica" e destaca o seu espírito comarcal desde os inicios con gran impacto económico no municipio.

Na Praza do Camiño da Tafona desenvolveranse tamén concertos-vermouth gratuítos e a Carballeira e Os Choróns acollerán unha acampada limitada, con instalacións portátiles e sen acceso de vehículos, sinalan desde o goberno local.

Entre outros artistas, PortAmérica ofrece un notable cartel este ano coa presenza de Nathy Peluso, Xoel López, Mikel Erentxun, El Columpio Asesino, Depedro ou Viva Suecia