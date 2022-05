Case 600 curtas preséntanse ao festival Visualízame Audiovisual e Muller da UNED

O salón de actos da UNED en Pontevedra será o lugar no que, entre os días 4 e 6 de maio, exhíbanse as curtametraxes seleccionadas para participar na duodécima edición do festival Visualízame Audiovisual e Muller, impulsado pola Fundación Inquietarte.

Para esta edición, presentáronse un total de 598 curtametraxes. Os seleccionados proxectaranse entre as 17:00 e as 21:00 horas, e optarán a uns 3.500 euros en premios.

O festival, que está dirixido por Yolanda Cruz, proxectará durante os dous primeiros días as curtametraxes seleccionadas e o venres, 6 de maio reproduciranse para o público en xeral os traballos que optarán a gañar algún dos premios.

O palmarés será dado a coñecer pola presidenta do xurado, a actriz Ángela del Rosal o día 7 de maio a través da web da Fundación Inquietarte, www.inquietarte.es, así como no blogue do festival e as súas redes sociais.

A mellor curta de ficción recibirá 1.000 euros, mentres que 500 serán para o mellor documental, a mellor curta de animación e o mellor guion.

Haberá ademais dous premios especiais, de 500 euros cada un, que outorgará Funespaña, á peza que mellor aborde o tema da morte e o duelo; e a Cátedra UNESCO, á curta que mellor aborde o tratamento dos obxectivos de desenvolvemento sostible propostos por ONU.