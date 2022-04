Javier Lago volve ao 'cole' con "Nada tiene sentido", un tema sobre o acoso escolar

Javier Lago, no videoclip de "Nada tiene sentido" © PontevedraViva

Hace tiempo que ya no puedo cantar,

que ya nunca estoy presente,

solo me quedo a mirar

desde atrás donde todo es indiferente

donde pasan las mañanas y las tardes

y ya todo es igual.

É o que canta o músico pontevedrés Javier Lago na súa nova canción, "Nada tiene sentido", que estreou este venres nas súas redes sociais.

O tema, de corte electrónico, nace de influencias máis contemporáneas que as súas anteriores composicións, sen perder as melodías vocais que caracterizan ao autor.

Trátase dunha canción na que, tras "limpar recunchos escuros que anteriormente quixen ocultar", como recoñece o propio artista, fala sobre o acoso escolar e como este anula ás súas vítimas facendo que, no canto de formar parte activa do seu ámbito social, se cohíban e se invisibilicen.

A letra anima a enfrontarse a esa ferida, a non buscar sentido a esa dor e, sobre todo, a non finxir que non existe.

No videoclip que acompaña á canción, gravado no IES A Xunqueira II de Pontevedra e dirixido por Jorge Fernández, Javier está acompañado do mozo Alejandro Pérez, alumno da Plié Dance School. Ambos interpretan unha coreografía deseñada por Nana Riva.

O lanzamento de "Nada tiene sentido" prodúcese días antes do Día Mundial contra o Bullying, que se conmemorará o vindeiro luns 2 de maio.

Tras liderar o grupo galego Australia, Javier Lago comezou coa súa andaina en solitario catro anos despois, a principios de 2020.

Ata o momento, publicou tres sinxelos, Aunque te quiera, Lo contaré en la Rolling Stone e La Intimidad, cancións que nacen dunha mestura entre a súa herdanza musical, vinculada á canción de autor, e influencias pop de finais dos 90 e principios dos 2000, dando como resultado composicións nas que a voz se presenta como protagonista.