Un Bosque Vivinte inaugura a musealización do Castelo de Sobroso, novo atractivo turístico na provincia

Trasgos e seres do Bosque Atlántico foron os protagonistas de animación coa produción 'Bosque Vivente' na xornada inaugural da musealización do Castelo de Sobroso este luns 4 de abril.

A partir de agora estableceranse unhas xornadas de portas abertas para un máximo de 450 persoas. A partir deste martes 5 de abril poderase reservar praza en reservas.castelodesobroso@depo.es para os días 9, 10, 14, 15 e 16 de abril con seis pases diarios para 15 persoas cada un.

Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra, destacaba na inauguración que este proxecto é un luxo que abre moitas posibilidades turísticas e de promoción da contorna do Condado e A Paradanta. A máxima mandataria explicou que este luns era un "día histórico" para desenvolver un proxecto no traballaban colaborativamente a Deputación e o Concello de Ponteareas.

Ao acto asistiron, ademais da alcaldesa de Ponteareas, Cristina Fernández, alcaldes do Condado e A Paradanta; Mondariz; Mondariz-Balneario; A Cañiza; Covelo e As Neves; ademais de persoas do ámbito cultural e social; medios de comunicación con Ramiro Espiño representando a PontevedraViva; instagramers de turismo e José Germán, neto de Afasto Carrera Muñoz, antigo propietario das instalacións.

A presidenta provincial destacou que a Deputación é das poucas institucións que realizan este tipo de musualizacións para contar a historia desde o século XII con elementos e innovacións contemporáneas ao dixitalizar determinados elementos.

A musealización permite poñer valor a personaxes históricos como Dona Urraca, a primeira raíña de Europa; a escritora feminista Emilia Pardo Bazán; ou Alejo Carrera, que actuou como mecenas impedindo que desaparecese este patrimonio.

O investimento realizado nesta musealización supera os 260.000 euros, cunha adaptación ás actuais demandas turísticas, permitindo que os visitantes utilicen diferentes tecnoloxías e observen producións audiovisuais para introducirse nos feitos históricos relacionados con Sobroso.

A proposta aborda sete temáticas sobre paisaxe; habitantes; a importancia do castelo durante a Idade Media; a destrución e a recuperación do edificio; os traballos de cantería que se poden observar na estrutura; as lendas relacionadas con este espazo; e, por último, a tradición oral xerada ao redor do Castelo de Sobroso.

As visitas previstas ao longo das próximas semanas serán cun guía que utilizará unha tableta dixital para activar as producións audiovisuais que ofrecen desde caixas mágias a xogos de luz. Está previsto que, ao longo desta semana, se habilite unha páxina web propia sobre o Castelo de Sobroso con información histórica e toda a reforma acometida neste recinto. A partir de maio poñeranse á venda as entradas para que as persoas interesadas visiten este proxecto que, unido ao Castelo de Soutomaior, converte a Pontevedra na única provincia galega con espazos fortificados musealizados.

As criaturas do bosque de Sobroso dan a benvida ás autoridades, medios de comunicación, tecido social e cultural e bloggers e instagrammers de turismo



— Deputación Pontevedra (@depo_es) April 4, 2022