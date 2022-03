Xaquín Soneira convértese no artista marinense de 2022

O artista Xaquín Soneira Patiño © Concello de Marín Cadro realizado por Xaquín Soneira © Concello de Marín

Dentro do proxecto Artistas Marinenses, creado para realizar mostras anuais sobre un destacado artista nado ou residente en Marín, nesta ocasión o Concello decidiu centrar a atención na figura de Xaquín Soneira Patiño, que dedicou a súa vida a desenvovler a arte e, en especial, a pintura.

A mostra sobre a súa traxectoria inaugúrase este xoves 31 de marzo, a partir das 20.00 horas, no Museo Manuel Torres. Comisariada polo pintor Antón Sobral e coordinada pola concelleira Itziar Álvarez, a exposición estará acompañada da presentación dun catálogo sobre a súa obra, no que se ofrecen textos de Begoña Soneira, sobriña do artista, que permitirán coñecer as súas inquedanzas.

Ramón Francisco Soneira 'Xaquín Soneira' naceu en Marín o 5 de febreiro de 1953. Fillo de Juan Soneira e Manuela Patiño, Xaquín criouse cos seus catro irmáns na súa vivenda situada na Rúa da Roda. O seu pai era un mestre de escola, represaliado durante a ditadura franquista. Tanto Xaquín como os seus irmáns herdaron as súas habilidades artísticas. No seu caso realizou a primeira exposición na alameda de Marín a mediados da década dos sesenta.

O pintor mantivo unha estreita relación co Ateneo Santa Cecilia, alí o seu pai coincidía co seu amigo artista e mestre Manuel Torres, outro amante da acuarela. Xaquín foi un pintor sempre relacionado con Marín e as súas pezas tentaban reflectir sempre a cor, recollendo personaxes, musas e formas abstractas. Foi de formación autodidacta e destacou polos seus óleos na época dos anos 80 e 90. Traballou a acuarela, os acrílicos, a talla e a escultura en madeira utilizando diversos soportes. A principal característica dos seus traballos concéntrase na enerxía e a viveza da cor.

Falecía en Marín con 66 anos en 2019 e os seus restos descansan no cemiterio da Raña, no panteón familiar. Persoas próximas ao seu traballo crearon a Plataforma Xaquín Soneira Patiño para recoñecer o seu traballo sempre innovador.