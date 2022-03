Cabos Soltos segue 'dando a nota' e programa cinco novos concertos para comezar o mes de abril

Cartel do programa de Cabos Soltos para o inicio do mes de abril © Concello de Pontevedra

Cabos Soltos continúa funcionando en Pontevedra como un dos programas municipais máis activos no eido cultural e de ocio.

É un sistema de programación mediante o cal poden ser celebrados concertos, monólogos, mostras e outras citas de relevancia cultural dentro do establecementos pontevedreses, na procura dunha rede de actividade dinámica e activa da que gozar ao longo de todo o ano e todos os días.

Nesta ocasión, o Concello de Pontevedra promove directamente varios concertos ao longo das próximas fins de semana xerando un programa que é complementado cos concertos que outros Establecementos xa tiñan axendados e que en conxunto prometen dar unhas xornadas de ocio diverso e diferente.

A programación comezará o venres 1 coa actuación de Generación Perdida no pub La Pomada a partir das 21.30 horas e seguirá o domingo no Mercado co concerto, ás 13 horas, de Guateque Big Band.

Á fin de semana seguinte, o sábado 9, a praza Celso García de la Riega acollerá, ás 13 horas, o directo de Rusty James & Fringe. E ese mesmo día pola tarde terán lugar os concertos de Los Tonidust, ás 17 horas no Pavero; e de La Mosca Valiente, ás 20.30 horas no Chester.

Alén destas citas e actuacións, promovidas de xeito directo polo Concello, cómpre engadir as propostas que de xeito habitual son programadas polos establecementos da cidade e que poden ser consultadas na páxina oficial de Cabos Soltos xunto co seu calendario, punto de encontro referente para coñecer as actividades deste programa.