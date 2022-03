Mandalas de "Vicucha" no local de San Roque para mostrar a superación dunha grave enfermidade

Mandala elaborada por Vicucha © Asociación Veciñal San Roque

"Vicucha" é o alcume polo que na zona de San Roque coñecen a Elvira Fernández Fariña, unha veciña octoxenaria que co inicio da pandemia enfrontouse a un problema de saúde grave. Naqueles días sufriu un ictus, unha situación que a obrigou a permanecer tempo internada e soa, sen o apoio familiar directo, debido ás limitacións de acceso aos centros hospitalarios.

Co paso dos meses foi recuperando mobilidade e mellorando as súas capacidades. O proceso producíase, en parte, grazas ao efecto das mandalas. Naque, unha amiga de Vicucha, conta a PontevedraViva, que durante este tempo de recuperación comezou a colorear a súa primeira mandala. A esa expresión inicial seguírona outras máis ata que lle regalaron un caderno que permitiu a mellora da súa habilidade e creatividade de maneira notable. "A cabeza ía avanzando. Parecía imposible", afirma Naque.

Os sobriños de Vicucha regaláronlle despois unha caixa de pinturas e os símbolos adquiriron cada vez máis forza, máis cor, máis beleza. Por este motivo, as persoas achegadas ofrecéronlle a posibilidade de mostrar ese arduo traballo expoñendo as mandalas na sede social da Asociación Veciñal San Roque da que forma parte como socia. Naque recoñece que inicialmente Vicucha "dixo non", pero finalmente 45 mandalas resplandecerán a partir deste 25 de marzo baixo o título 'Superación'.

Con esta mostra, Vicucha quere facer visible aos demais a posibilidade de avanzar ante a presenza de graves problemas. Naque asegura que, malia as limitacións para expresarse verbalmente, a autora mostra con estas representacións a súa viveza e o seu desexo de compartir a experiencia para que poida servir de exemplo nese difícil camiño "de saír dunha escuridade" grazas ao esforzo.

A inauguración será este venres 25 ás 20.00 horas e poderá visitarse ata o 30 de abril no local social de San Roque no horario de oficina da asociación, de luns a venres, desde as 18.00 ata as 21.00 horas.