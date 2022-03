'Da túa casa á miña', montaxe musical para celebrar o Día das Letras Galegas en Vilagarcía

Javier Ruibal e Uxía © Culturactiva

O martes 17 de maio, con motivo da celebración do Día das Letras Galegas, o Auditorio municipal de Vilagarcía de Arousa acollerá o espectáculo 'Da túa casa á miña'. Esta montaxe musical permitirá que o público goce das actuacións da cantante galega Uxía e do andaluz Javier Ruibal.

Os dous artistas realizarán un retrato sonoro sobre textos de dous poetas universais: Rosalía de Castro e Federico García Lorca. A través de novas melodías, os espectadores terán a oportunidade de penetrarse nas obras dos dous autores e descubrir a admiración que o poeta andaluz sentía pola creadora de 'Follas novas'. Durante o espectáculo lembrarase a influencia de Galicia en García Lorca que se manifestou coa escritura de 'Seis poemas galegos', publicados en 1935, entre os que se inclúe un arrolo en que o poeta incita ante a tumba de Rosalía a levantarse.

Este novo encontro artístico entre Uxía e Ruibal dá continuidade a 'Lorca de Granada a Santiago' co obxectivo de manter a irmandade entre o norte e o sur peninsular. O espectáculo comezará ás 19.30 horas do 17 de maio con entrada libre ata completar a capacidade do recinto.

Esta actuación inclúese no convenio que o Concello de Vilagarcía mantén coa Deputación de Pontevedra a través do Plan Musigal.