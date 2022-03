'Al pie de la escalera', a nova canción de Cora Velasco inspirada no confinamento

Tras revelarse o seu nome entre as actuacións do festival O Son do Camiño 2022, Cora Velasco anuncia a estrea da súa nova canción, 'Al pie de la escalera', para o venres 25 de marzo ás 00:00 horas.

A actriz e cantante pontevedresa publicou o seu primeiro álbum en 2018 baixo o título 'Sortilegios', o que a levou a abrir concertos de artistas nacionais como Luz Casal na Festa do Albariño ou Iván Ferreiro no Orballo Cultural.

Segundo indica a propia compositora, o novo tema foi escrito dous anos antes, durante o confinamento, "como un canto a todo lo que íbamos a dejar atrás".

'Al pie de la escalera' poderase escoitar tanto no seu perfil de Spotify como na súa canle de YouTube, onde se publicará acompañada do videoclip. A peza mostrará o making off da gravación da canción xunto aos músicos Carlos Gil á guitarra, Rubén Iglesias ao baixo e Nico Rodríguez á batería.

Por outra parte, Cora asegurou estar traballando na preprodución de novas cancións cuxo lanzamento está previsto para primavera deste ano 2022.