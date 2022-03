Zahara, un auténtico vendaval electrónico ao seu paso por Pontevedra

Concerto de Zahara na Sala Karma © Sala Karma

Cando unha artista transmite verdade sobre o escenario, sobran os artificios. E se algo exhine Zahara cada vez que sobe a un, é precisamente iso, verdade. Empoderamento. Unha muller libre de etiquetas. E no seu concerto de Pontevedra non foi unha excepción.

Me han enseñado muy bien a intentar ser la mejor

y muy poco a saber qué quiero o si quiero ser la mejor

Y odié aquello que más amaba solo porque no era capaz de hacerlo

Con esa reflexión arrancaba Zahara a súa actuación nunha Sala Karma que esgotou as entradas para vela. Son os primeiros versos de "Flotante", un dos temas do seu último disco, "Puta", a canción elixida para comenzar un concerto no que a artista espiu a súa alma.

Lévao facendo desde editou o que, por agora, é o seu último traballo discográfico, o seu disco máis persoal e o que, segundo ela mesma recoñece, conta a súa propia vida. Interpretalo en directo, aínda agora, fai que lle embargue a emoción e lle custe falar.

Así, houbo que esperar ata máis da metade do concerto para que Zahara falase cun público que se entregou a ela desde o minuto uno. "Moitas grazas por vir hoxe", díxolles aos seus fans, afirmando estar "súper feliz" de poder alongar a súa xira ata os festivais de verán.

Antes, rodeada de tres pantallas que mergullaban aos espectadores nunha "inmersión audiovisual", soaron "Hágase tu voluntad", "Canción de muerte y salvación", "El fango", "El diluvio universal", "Leñador y la mujer América", "Camino a LA" ou "Ramona".

Iso si, Zahara non estivo soa. Como ela mesma explicou, esta extensión da xira de "Puta" non sería posible" sen Xavi Molero á batería e a súa xa inseparable Martí Perarnau "coas súas máquinas e os seus botóns", afirmou a artista.

"Para min, emocionalmente este é un concerto de rock aínda que toquemos máis botóns que cordas", sinalou Zahara antes de convidar o público que "os deixedes levar e bailedes ao voso gusto", sentindo as cancións que estaban por chegar "sen pensar en nada máis".

Non tivo que insistir moito. Nada máis soar os acordes de "Merichane" non houbo volta atrás. O concerto converteuse nunha especie de 'rave' e, gozando dons sons electrónicos, o público xa non puido deixar de bailar e corear as cancións que soaron ata o final.

Con "Hoy la bestia cena en casa" -con reivindicación política polo medio- e "Berlín U5", a Sala Karma chegou á apoteose. Non houbo respiro ata que se acenderon as luces da sala. Como nas grandes citas, Zahara deixou aos seus fans con ganas de máis. E iso sempre é bo.