O Ateneo Santa Cecilia presenta a exposición colectiva "Encuentros"

Obra Pablo Santiago Martínez © Ateneo Santa Cecilia Obra David Santiago Martínez © Ateneo Santa Cecilia

O Ateneo Santa Cecilia presenta a exposición colectiva de David Santiago Martínez, Alba Parado Fuentes e Pablo Santiago Martínez baixo o título de "Encuentros", que poderase visitar dende o 14 de marzo ao 26 de marzo na súa sede da Rúa do Forno, 42, baixo.

Esta mostra de pintura presenta os diferentes traballos de tres artistas marinenses en disciplinas como a acuarela, o grafito, o óleo, a fotografía ou o collage.

A inauguración terá lugar o luns 14 de marzo ás 20:00 horas.

David Santiago, comezou a súa andaina polo mundo artístico moi cedo como alumno do Ateneo Santa Cecilia. A súa destreza e curiosidade artística fixeron que desenrolase as súas aptitudes pictóricas ao longo dos anos, aínda que a súa formación académica non fora a de Belas Artes senón que cursou Arquitectura Técnica.

"Desde que tengo uso de razón me recuerdo con un lápiz en mano. Mi obra es de carácter autodidacta, aunque he pasado por diversas academias de pintura recolectando aprendizajes y experiencias de cada uno de mis profesores. Trabajo principalmente el grafito y la acuarela siendo el retrato el foco de mi obra", sinala David.

Alba Prado, estuda 3º de Belas Artes na Universidade de Salamanca, na especialidade de pintura. Actualmente está seleccionada para expoñer na XXV edición San Marco da Facultade de Belas Artes de Salamanca en colaboración co Centro de Arte DA2, a Deputación Provincial de Salamanca.

“Las obras que presento en "Encuentros" giran en torno a la idea principal de los “Ecosistemas”, concepto con el que llevo trabajando ya desde hace un tiempo. Podría decirse que casi todo mi trabajo se basa en la experimentación tanto formal como matérica por lo que el proceso es muy importante para mí, conocer el cuadro desde momentos muy tempranos, casi a forma de ritual, como la preparación de las telas semitranslúcidas o el trabajo con las planchas de cera de abeja", sinala Alba.

Pablo Santiago, ao igual que Alba Prado, encontrase estudando o Grao de Belas Artes na Universidade de Salamanca. Con formación previa como Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño na especialidade de Fotografía Artística. Seleccionado para expoñer na XXV edición de San Marco na modalidade fotografía en Salamanca.

"Dentro de mi obra artística y en concreto para esta exposición me he enfocado en la tipografía y la seriación de imágenes y recursos gráficos encontrados en revistas e impresiones antiguas buscando un lenguaje que aune la fotografía y la pintura. A partir de estas imágenes creo una nueva narrativa desligada a la procedencia e intencionalidad que tenían como origen", afirma Santiago.