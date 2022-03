‘Carabranca' fomenta a igualdade entre o público infantil no Museo

Narración infantil 'Carabranca' © Museo de Pontevedra - Deputación Provincial

Este mércores, 250 escolares de 1º e 2º de Educación Primaria de centros de ensino de Pontevedra asistían á representación da peza de narración infantil 'Carabranca' no Museo de Pontevedra dentro da programación organizada con motivo do 8M.

A actriz Iria Pinheiro utilizou a historia dunha nena pirata que consegue todos os seus obxectivos para traballar conceptos de igualdade entre os máis pequenos. Ademais, durante a tarde deste mércores, o Museo tamén acollía o curso de arte de Carolina Munáiz titulado 'Aventaxado feminino. Creadoras do século XX'.

Mañá, xoves 10, está previsto que ás 19.00 horas no Edificio Castelao, con entrada libre ata completar a capacidade do recinto desenvólvase o debate sobre a situación da muller no mundo das artes. Este debate contará coas intervencións das creadoras Sara Sánchez, Soledad Peralta e Basilisa Fiestras, coa moderación de Carme Hermo.

Durante este encontro analizarase as causas que aínda levan aos museos para dispoñer de poucas pezas realizadas e asinadas por mulleres artistas, aínda que si figuren como modelos e musas de gran parte das pezas que colgan nas paredes das salas de exposición.

O programa do 8M no Museo concluirá o venres a partir das 19.00 horas coa representación da obra teatral para adultos ' Matrioskas', con Marta Ortiz e Sofía Espiñeira, da compañía Charlatana. Para asistir é necesaria a inscrición previa no correo reservas.museo@depo.gal.