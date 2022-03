RADIO.- Falamos con José Abel López, un neno de A Lama e Mourente nos 80

Como era A Lama da década dos oitenta aos ollos dun neno?, ou a parroquia pontevedresa de Mourente?. Queda reflectido no libro 'Un niño en los 80', o título co que debuta José Abel López Varela e con quen falamos no podcast 'Cara a cara'.

Son eses dous emprazamentos, xunto ao municipio costeiro pontevedrés de Cangas, onde discorreu a infancia deste técnico de telecomunicacións. A Lama e Mourente por ascendencia familiar e a localidade morracense por destino laboral do seu pai. Pertence a unha xeración que creceu na rúa, para o bo e o non tan bo daquela década dos oitenta en Galicia.

José Abel López comezou a escribir, inicialmente sen idea de publicar, durante a pandemia. Unha pandemia que levou por diante o traballo que viña desenvolvendo desde facía anos no ámbito da súa formación académica e que non llo devolveu. É un escritor novel que recibiu o si das dúas editoriais ás que presentou a ese neno dos 80.

Agora, residente en Redondela, é pai dun menor de catro anos, ao que trata de inculcar os valores que a el trasladáronlle e ensinarlle a gozar deses lugares da Lama dos que José Abel séntese oriúndo, como se declara en PontevedraViva Radio.

Mentres tanto, segue buscando emprego e ten repousando un posible segundo libro.