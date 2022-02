O campus reivindica o legado de Rosalía

A Vicerreitoría do campus sumouse aos actos conmemorativos do Día de Rosalía cun evento que reuniu as reflexións sobre a poeta do profesor e presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira, coa música tradicional e a lectura do manifesto promovido pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (Aelg).

O presidente da Fundación Rosalía de Castro e profesor da Facultade de Filoloxía e Tradución, Anxo Angueira, puxo en valor "a diversidade de propostas" que nestes días se articulan en torno á figura da poeta, así como a "vixencia tan extraordinaria" do seu legado literario.

"A súa obra soportou moi ben o paso do tempo, como acontece cos grandes escritores da literatura universal", sinala Angueira, que lembra que pese a que neste 2022 se celebre o 185 aniversario do seu nacemento, esta conmemoración amosa a Rosalía "como unha figura contemporánea", xa que a súa obra "fala da inxustiza, do maltrato, de cuestións sociais, da dignidade para Galicia e para a súa lingua e cultura, de cuestións do noso tempo, que están vixentes".

MURAL COLABORATIVO

Verbas como afouteza, xoaniña, agarimo, luscofusco ou agasallo pódense ler este luns nos paneis instalados na entrada da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, con motivo da conmemoración do Día Internacional da Lingua Materna.

Co propósito de pór de relevo a "riqueza" que supón a diversidade lingüística e alertar de como esta "está a diminuír drasticamente en todo o mundo", a Comisión PEA-Unesco desta facultade promove un "mural colaborativo" no que convidan á comunidade universitaria a recoller nun postit verbas, expresións, refráns ou pequenos relatos e poesías no seu idioma materno ou de herdanza familiar.

MUSEO

Alén da conmemoración deste luns, Ciencias da Educación e do Deporte tamén acolleu un encontro do alumnado do Máster en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria e as responsables da Unidade de Educación e da Área de Públicos do Museo de Pontevedra, Sabela Santos e Paula Tilve.

O obxectivo desta actividade era presentarlles as propostas de melloras e iniciativas didácticas que as estudantes da materia Investigación e innovación en artes desenvolveron tras unha visita ao Museo e un encontro coas responsables da súa parte educativa.