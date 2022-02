'De Babiano Méndez-Núñez a Mendoza Babiano', unha exposición para revivir a historia de tres mulleres célebres en Pontevedra

Mostra da exposición 'De Babiano Méndez-Núñez a Mendoza Babiano' © Deputación de Pontevedra Cartel da exposición 'De Babiano Méndez-Núñez a Mendoza Babiano' © Deputación de Pontevedra

O Museo de Pontevedra inicia este xoves 24 a exposición 'De Babiano Méndez-Núñez a Mendoza Babiano. Dúas xeracións de mulleres para a historia de Pontevedra' cuxa finalidade é amosar a vida de Carmen Babiano Méndez-Núñez e as súas fillas María e Concha Mendoza, mulleres burguesas que viviron no Palacete das Mendoza entre o século XIX e o XX.

As mostras incluirán reconstrucións da época mediante pintura, música, fotografía e moda, así como obxectos persoais, obras de arte, libros, fotografías inéditas ou exemplos da súa vestimenta restaurados para esta ocasión. "É a primeira vez que se van a ver moitos deses fondos que levan aquí desde principios dos anos 70" declaran Reis Camiña, Beatriz de San Ildefonso e Natalia Fraguas, as organizadoras da exhibición.

Estes elementos servirán para coñecer a educación que recibiron estas mulleres de alta sociedade e as actividades artísticas e culturais que levaron a cabo ata converter o Palacete das Mendoza nun referente cultural. A súa repercursión chega á actualidade, xa que o Palacete é a sede de Turismo Rías Baixas.

O percorrido divídese en dúas partes: unha dedicada á nai e a súa traxectoria como artista e unha segunda ás súas fillas como continuadoras do seu legado; ademais de distribuírse en diferentes apartados como a sociedade, o Palacete das Mendoza sendo reflexo do luxo burgués, Oriente no chalé, a imaxe interior e o culto á beleza e a moda e os complementos.

A exposición permanecerá aberta ata o 24 de abril no edificio Castelao, como indica o Museo de Pontevedra na súa páxina web. Tamén se organizarán visitas teatralizadas pola compañía Señora Supina todos os sábados en dúas quendas: ás 17:30 e 19:00 horas. Para asistir, as persoas interesadas deberán enviar un correo electrónico a reservas.museo@depo.gal.