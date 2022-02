Tanxugueiras e La Pegatina súmanse ao cartel do Revenidas 2022

Tanxugueiras © Revenidas - Rocío Cibes

Tanxugueiras e La Pegatina tamén formarán parte do cartel do Revenidas 2022.

O trío de pandereteiras, que xa actuou en Vilaxoán na edición de 2021, repite cita para presentar o seu novo disco, unha proposta de mestura de música tradicional con sons electrónicos e urbanos. Outros que regresan a Vilaxoán son La Pegatina, que presentarán o seu décimo traballo.

Ademais destes dous grupos, tamén se suman ao cartel do Revenidas 2022 a galega Laura Lamontagne & Picoamperio, los italianos Talco, los rusos Moscow Death Brigade e a catalá Suu.

Estes artistas súmanse aos grupos do cartel do Revenidas 2022 que xa foran anunciados previamente, como Baiuca, Dubioza Kolektiv, SFDK, Ladilla Rusa, Lendakaris Muertos e Zoo.

Nos vindeiros meses o Revenidas irá dando a coñecer o resto dos nomes dos grupos e das actividades que conformarán o festival no 2022.

A venda de abonos para o festival Revenidas 2022 poderán adquirirse dende a web (www.revenidas.com) ou dende as redes sociais do festival a un prezo de 46 euros (máis gastos de xestión). Tamén se ofrece a posibilidade de reservar espazo na zona de acampada e de facer unha carga previa da pulseira cashless.

As persoas que dispoñan do Carne Xove da Xunta de Galicia poderán mercar o abono cun 15% de desconto, utilizando o código CARNEXOVEFESTIVAL na tiqueteira dixital. Despois deberán presentar o Carné Xove na entrada do festival.