Este venres recupérase o concerto de violín e piano que lembra a viaxe de Castelao por Europa

Dúo Loura © Museo de Pontevedra - Deputación Provincial

O Museo de Pontevedra anuncia a nova data do concerto que, semanas atrás, foi aprazado debido á enfermidade dun dos compoñentes do Dúo Loura. A nova data do recital será este venres 11 de febreiro, a partir das 19.30 horas no Edificio Castelao. A entrada é libre ata completar a capacidade da sala.

Lourdes Olbés e Raúl Rodríguez interpretarán ao violín e piano pezas do movemento nacionalista e tamén impresionistas de principios do século XX, obras que se relacionan coa viaxe que Castelao realizou por Europa en 1921. O programa recrea ese percorrido a través de elementos musicais que influíron nos seus traballos posteriores.

A primeira parte inclúe a interpretación de 'Alborada' de Pascual Veiga; 'Rosa de abril' e 'Romanza', de Andrés Gaos; 'Lonxe da terriña' e 'Muiñeira', de Juan Montes; e ' Unha noite e os teus ollos', de Chané.

Na segunda parte do programa ofrécense pezas como a coñecida 'Danza española', de Granados e 'Canciones populares españolas nº3 e 5', de Manuel de Falla; tamén se interpretará 'Sicilienne', de Gabriel Fauré; e ' Pavane por une infante défunte', de Maurice Ravel. Por úlimo, o dúo ofrecerá o 'Nocturno Vigo', de Reveriano Soutullo; 'Cantabile', de Manuel Quiroga; e a popular 'Lela', do compositor Juan Durán.